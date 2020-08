Uomini e Donne, Davide Basolo: "Non sento Giovanna Abate, Sammy Hassan bravissimo papà" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 24 agosto 2020

Davide Basolo di Uomini e Donne, a distanza di mesi, parla di Giovanna Abate, Sirius e Sammy Hassan

Davide Basolo, l'ex Alchimista di 'Uomini e Donne', nelle scorse ore, ha risposto alle tante curiosità dei followers che riguardano la sua recente partecipazione al programma di Maria De Filippi in qualità di corteggiatore di Giovanna Abate.

- Ti senti con Giovanna? "No, non ci siamo mai più sentiti dopo il programma"

- Cosa ne pensi di Sirius? "A suo tempo si prese degli insulti per me per difendere una mia cosa. E' molto discutibile quello che ha fatto ma penso che sia legittimo avere dei dubbi. Per mia personale opinione è un bravo ragazzo, non conoscendolo bene"

- Cosa pensi di Sammy? "A parte gli scherzi, ci siamo un po' scontrati. Finito quello, finiscono i discorsi. Ci sta a scontrarsi. Penso che sia normale. Non ho un'idea. Non mi permetterei mai di giudicare una persona che non conosco. Secondo me è un bravissimo papà e l'unica cosa che posso dire"

- Hai voglia di innamorarti e creare una famiglia: "Quando ero più piccolo volevo avere un figlio prima dei 30 anni. Ad ottobre sono 27. Calcolando i tempi sono un po' lungo... vedremo".