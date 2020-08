Federica Panicucci: "Il matrimonio con Marco Bacini sarebbe il coronamento di un'unione profonda"

Di Sebastiano Cascone lunedì 24 agosto 2020

Federica Panicucci pronta al grande passo con Marco Bacini

Federica Panicucci, in una lunga intervista rilasciata a 'Il Giornale', ha ripercorso le tappe fondamentali della sua lunga carriera. Da lunedì 7 settembre, tornerà alla guida (per il dodicesimo anno consecutivo) di 'Mattino 5', accanto a Francesco Vecchi:

"Siamo tutti in attesa di sapere cosa succederà: io e la mia squadra siamo pronti a tornare in prima linea al mattino per informare e stare accanto agli spettatori, così come ha fatto egregiamente Mediaset in tutti questi mesi, devo dire facendo la differenza".

La conduttrice Mediaset sta vivendo un periodo assai felice anche dal punto di vista sentimentale accanto al compagno Marco Bacini. Le nozze, dopo tanti anni d'amore, potrebbe essere il passo successivo:

"Con Marco sarebbe il coronamento di un’unione profonda. Vedremo, al tempo giusto faremo delle scelte. Per ora sono felice di avere accanto una persona intelligente, premurosa, rispettosa. E’ un uomo solido che non teme di stare vicino a una donna dello spettacolo che, per forza di cose, è esposta pubblicamente. Ed è entrato in punta di piedi nella mia vita e in quella dei miei figli. Certe sorprese sono incredibili. E io a quasi 50 anni davanti a un nuovo amore non sono scappata..."

Arriverà la proposta ufficiale?