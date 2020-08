Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck: "Ho chiesto una stanza autonoma ed un bagno a parte"

Le richieste di Patrizia De Blanck per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5

A poche settimane dall'inizio della nuova stagione del 'Grande Fratello Vip', Patrizia De Blanck, intervistata da 'IlGiornale.it' ha rivelato, per la prima volta, le richieste, fatte alla produzione del programma, per il quieto vivere in casa:

"Siccome non amo dormire con altri ho chiesto una stanza autonoma e un bagno a parte. Ma non so se sarò accontentata..."

La Contessa più amata dalla tv ha accettato, di buon grado, l'invito di Alfonso Signorini ad entrare a far parte del cast della quinta edizione vip del reality di Canale 5:

"Per fare una sorta di esperimento sociale, una sfida. E poi per trovare un po' di libertà e di pace. Con il Covid ho scoperto di essere ipocondriaca e che mia figlia Giada lo è all'inverosimile. In casa, visto che viviamo insieme, è tutto un Lavati le mani, Togliti le scarpe".

Nel 2008, è stata concorrente della sesta edizione dell'"Isola dei famosi":

"È stata la mia esperienza in tv più significativa, mi ha procurato piacere e sofferenza. Ma anche fame nera, che ho provato per la prima volta in vita mia e mi ha fatto capire parecchie cose. Che godimento, quando ci arrivava quel pugno di riso scotto tra le mani"

Un'esperienza televisiva condivisa con la figlia Giada che, nel 2003, si classifica al secondo posto dietro al vincitore Walter Nudo:

"Anche per mia figlia è un bel ricordo. O meglio, lei è una vincitrice mancata di quel programma. È arrivata in finale con Walter Nudo, che poi ha vinto, ma Lele Mora ha poi confessato in tv di aver pagato dei call center per farlo vincere. Giada aveva vinto tutte le prove, si è fatta pure un taglio da 17 punti su una gamba... Perdere in quel modo è stata la prima grande delusione della sua vita. Però L'Isola è un'esperienza che servirebbe a chiunque, per capire quanto siamo fortunati. A differenza nostra, per i nativi di quel posto, la fame non era il problema di un momento".