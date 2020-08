Gabriel Garko: "Una persona si spaccia per me: denuncerò tutto"

Di Giulio Pasqui lunedì 24 agosto 2020

Gabriel Garko annuncia la sua battaglia contro i profili fake.

Gabriel Garko non ci sta più e annuncia la sua battaglia contro i profili fake. Ce n'è uno, in particolar modo, che continua a spacciarsi per l'attore finendo per insultare e minacciare gli altri utenti. Venuto a conoscenza del fatto, il 40enne ha deciso di prendere provvedimenti:

"L'istinto sarebbe quello di iniziare con delle parolacce, ma non lo farò. Come già scritto qualche giorno fa, una persona probabilmente lobotomizzata e senza una vita, insulta e minaccia spacciandosi per me. L'unico mio profilo è e rimarrà solo questo. Di seguito la foto del profilo fake. Buona serata a tutti tranne che al lobotomizzato".

Sui social ci sono molti utenti che fingono di essere l'attore utilizzando il suo nome e anche le sue foto. Ora, però, qualcuno sembrerebbe essere andato oltre. "Mio malgrado, ho dovuto ribadire il tutto... purtroppo c’è tanta gente che non apprezzando la propria vita si diverte così. Aggiungo che domani provvederò a denunciare il tutto", sono le sue parole in un post pubblicato su Instagram.