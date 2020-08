Fedez, Chiara Ferragni e Leone hanno fatto il test per il COVID-19: "Fortunatamente stiamo bene"

Di Fabio Morasca domenica 23 agosto 2020

Fedez e Chiara Ferragni, in vacanza in Sardegna, hanno deciso di sottoporsi al tampone.

Fedez e Chiara Ferragni, in vacanza in Sardegna, considerata la situazione particolarmente critica sull'isola per quanto riguarda la diffusione del COVID-19, hanno deciso di sottoporsi al tampone. Il rapper e l'imprenditrice hanno deciso di far sottoporre al test anche il piccolo Leone.

Fedez ha informato i follower, rispondendo alle loro domande tramite Instagram Stories. I test, fortunatamente, hanno dato tutti esito negativo.

A chi gli ha chiesto un'opinione riguardante la situazione Coronavirus in Sardegna, Fedez ha risposto così:

C’è sicuramente un'aria un po' pesante. Vista la situazione esplosa in questi giorni, abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi. Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi.

Fedez ha anche dichiarato di aver rinunciato a presenziare ad alcune serate in discoteca, evitando anche altri luoghi a forte rischio assembramenti:

Personalmente, questa estate abbiamo evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati, ho rifiutato diverse serate in cui mi hanno proposto di cantare per un mio personale scrupolo.

Sempre tramite Instagram Stories, Fedez ha anche pubblicato un video girato durante il test. Il rapper si è sottoposto al tampone naso-faringeo e, rispondendo a chi gli ha chiesto se il tampone sia doloroso oppure no, per sdrammatizzare, ha definito il test un'"esperienza mistica".

Fedez ha anche ricevuto una domanda riguardante il secondo figlio con Chiara Ferragni. Come sappiamo, i rumors riguardanti una seconda gravidanza della Ferragni si stanno facendo sempre più insistenti.

Alla domanda, ha risposto direttamente la Ferragni: