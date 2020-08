Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, il litigio durante una cena in Sicilia: tutti i dettagli

Di Fabio Morasca sabato 22 agosto 2020

I dettagli del litigio tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono stati resi noti da Deianira Marzano.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono rimasti coinvolti in una discussione pesante avvenuta in un ristorante di Taormina, in Sicilia.

Il gossip è partito da una segnalazione condivisa da Deianira Marzano tramite Instagram Stories di cui vi riportiamo il contenuto:

C'è aria di crisi tra Chiofalo e la Fiordelisi. Ho appena incontrato Chiofalo per le strade di Taormina, molto triste. Abbiamo chiesto una foto ma ci ha liquidati con un "Scusate ma non sto tanto bene".

Nella storia successiva, però, Deianira Marzano ha dichiarato che Antonella Fiordelisi le ha rivelato di aver avuto una discussione, non con Francesco ma con una loro amica presente in Sicilia con loro, Naomi De Crescenzo, concorrente della prima edizione di Ex on the Beach:

In merito alla lite tra Francesco e Antonella, so che nel ristorante Antonella Fiordelisi si è presa a capelli, per modo di dire, con una ragazza, amica, che era in vacanza con loro... Antonella ha litigato con una certa De Crescenzo... Sono addirittura intervenuti e le hanno fatte uscire dal locale.

Stando ad un'altra storia di Instagram pubblicata dalla Marzano, Francesco Chiofalo sarebbe andato via dal locale, da solo e in lacrime.

Con altre stories, infine, Deianira Marzano ha spiegato bene la situazione: