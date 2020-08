Taylor Mega: "Ripigliatevi, non fate gli ipocriti"

Di Sebastiano Cascone sabato 22 agosto 2020

Il duro sfogo di Taylor Mega su Instagram

Di fronte ai numeri elevati di nuovi positivi, Taylor Mega, attraverso i propri social, si è sfogato contro tutti quelli che, nei luoghi pubblici, non rispettano le norme anti contagio per arginare la diffusione del Coronavirus. La giovane influencer, in queste ore, ha voluto far arrivare, forte e chiaro, un messaggio a tutti i propri followers per mantenere il distanziamento sociale ed indossare la mascherina:

"Ma tutti quelli che 'se tutti rispettassero regole e distanziamenti oggi non saremmo a questo punto!' E poi sono i primi che se guardi nelle foto taggate, erano in discoteca, senza mascherina e con tanto di foto di gruppo... Ma ripigliatevi e almeno il buon senso di stare zitti e non fare gli ipocriti".

La giovane opinionista di Barbara d'Urso, in questi giorni, si sta godendo un periodo di meritate vacanze (lontano dalla caotica Milano) a Cefalù in compagnia del fidanzato Tony Effe della Dark Polo Gang.

Dal 15 settembre, in libreria e negli store digitali, sarà disponibile il suo primo libro, 'La bambina non c'è più', edito da Mondadori Electa, il cui contenuto è riassunto in poche didascaliche righe: "Ci sono storie da cui non puoi nasconderti. Tutte le mie verità".