Giulia Latini positiva al COVID-19

Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha annunciato di essere risultata positiva al test per il COVID-19.

L'ex corteggiatrice di Luca Onestini ha rassicurato i propri follower con un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale Instagram sia per quanto riguarda i sintomi che sta accusando in questi giorni che per quanto concerne il rischio, scongiurato, di un eventuale contagio di parenti e amici.

La 26enne di Anzio, con il suo post, ha anche dribblato subito tutte le critiche del caso che potrebbero arrivarle, scegliendo di non alimentare nessuna polemica.

Di seguito, trovate il contenuto del post di Giulia Latini:

Ciao ragazzi, vi siete preoccupati in molti e questo mi fa piacere. Ho sempre comunicato in estrema trasparenza con voi, quindi volevo dirvi che purtroppo sono risultata positiva al COVID-19. Per chi fosse preoccupato per il mio stato di salute, non c'è da agitarsi, ho solo forti emicranie e spossatezza. Sicuramente molti altri faranno qualunquismo inutile dicendo cose tipo "te la sei cercata" o "ti sta bene". Fate pure. Non voglio in nessun modo polemizzare e mi prendo le mie responsabilità. Ad oggi, l'unica cosa che so è che starò per un po' sola con me stessa e avrò modo di trascorrere delle giornate più introspettive e meno superficiali rispetto all'ultimo periodo. Sono isolata a Roma, quindi la mia famiglia e i miei amici sono al sicuro. Il resto con positività, come sempre, si supera. Un bacio contagioso. Giulia.