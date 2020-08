Giovanna Abate e Giordano Mazzocchi avvistati insieme (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 21 agosto 2020

Giovanna Abate e Giordano Mazzocchi anticipano tutti smentendo, sul nascere, qualsiasi tipo di flirt

Nelle scorse ore, due ex protagonisti di 'Uomini e Donne', Giovanna Abate e Giordano Mazzocchi si sono ritrovati nella stessa location. L'ex tronista del programma di Maria De Filippi e l'ex fidanzato di Nilufar Addati (senza mascherina in un luogo all'aperto piuttosto affollato di persone) hanno deciso di registrare una serie di Ig Stories per placare sul nascere le voci di un presunto flirt in corso.

Mazzocchi: "Avvistati Giordano e Giovanna in anticipo"

Un video che non è piaciuto all'influencer Deianira Marzano che, sul proprio account Instagram, ha attaccato duramente la non coppia:

"Voglia di fare gossip visto che non se li calcola più nessuno?! Ma tutt'apposto?! Giordano tutto felice in questo posto senza mascherina che dice: 'Giordano e Giovanna avvistati... ma avvistati da chi?! Dalla guardia marina... visto che non siete nessuno... Uno si proclama avvistato ma quello lo deve scrivere un giornalista su un giornale, interessato che vi ha visti assieme. Non che te lo dici da solo, a te stesso e poi lo dici agli altri. Chi vi deve avvistare cari Giordano e Giovanna che non vi ha visti nemmeno la Guardia Costiera".