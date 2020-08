L'incontro fra Giulia de Lellis e Chiara Ferragni in Sardegna (VIDEO)

Di Marco Salaris venerdì 21 agosto 2020

Le due influencer si incrociano e si salutano in un ristorante in Sardegna, il video è virale.

Cosa possono combinare pochi secondi di video con protagoniste due delle social influencer più popolari d'Italia (e non solo)? Naturalmente un boom di reazioni e condivisioni. Così è stato per il curioso incontro fra Giulia de Lellis e Chiara Ferragni in Sardegna.

Entrambe stanno trascorrendo le vacanze nell'assolata isola, i Ferragnez da settimane a questa parte soggiornano in una meravigliosa villa, mentre Giulia è in compagnia della sua famiglia. L'incontro delle due è avvenuta all'interno di un ristorante, nella clip si scorge la Ferragni seduta a tavola, mentre Giulia è di passaggio, a fianco.

Si salutano: "Sto bene dai, e voi?" risponde Giulia, Chiara la guarda e sembra divertita dalla sua presenza. Per tempo si era vociferata una presunta rivalità, puntualmente le immagini hanno smentito le dicerie e chissà, magari una futura collaborazione potrebbe essere l'atto ufficiale di un percorso lavorativo insieme...

Nel frattempo, se fra Chiara Ferragni e Fedez va tutto a gonfie vele, diversa sarebbe la situazione di Giulia e Andrea Damante. Per il momento ancora nessun spiraglio d'ottimismo per il futuro della coppia.