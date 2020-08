Al Bano e Loredana Lecciso si sposano? I figli di Romina non sono d'accordo

Di Ivan Buratti venerdì 21 agosto 2020

Romina Jr, Yari e Cristel avrebbero "fatto muro" al desiderio del padre di convolare a nozze con la storica compagna

Al Bano e Loredana Lecciso, sono pronti a sbocciare i fiori di arancio? Pare ci sia finalmente aria di matrimonio a Cellino San Marco, ma stando agli ultimi i gossip, qualcuno in casa Carrisi vorrebbe mettere i bastoni fra le ruote nella coppia. No, non parliamo dell'onnipresente Romina Power, tornata a fare coppia fissa sul palco con Al Bano negli ultimi anni, ma dei figli avuti dai cantanti di Nostalgia canaglia e Felicità.

Dopo la crisi dello scorso anno, è il settimanale Nuovo a parlare della rinnovata idea di matrimonio fra Loredana Lecciso e Al Bano, che i figli maggiori del cantante non avrebbero accolto di buon grado. Stando alle indiscrezioni del giornale, infatti, Yari, Cristel e Romina Jr starebbero cercando di far cambiare idea al papà. Al Bano terrà fede alle sue convinzioni o ascolterà il parere dei figli?

Chissà se nel muro alzato dai tre fratelli nei confronti del secondo matrimonio del papà, che di fatto ufficializzerebbe un legame che va avanti da circa vent'anni, si nasconde il sogno di vederlo riunito alla mamma Romina. Nei mesi passati si era ipotizzato un ritorno di fiamma fra Al Bano e l'artista americana, ma gli ultimi mesi hanno permesso al cantante e alla seconda compagna di vita di ricucire le ferite del rapporto. Ed ora si parla di nozze. Suoneranno o no a festa le campane di Cellino il prossimo anno? Lo scopriremo solo vivendo...