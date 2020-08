Al Bano e Loredana Lecciso: matrimonio nel 2021?

Di Fabio Morasca lunedì 17 agosto 2020

L'indiscrezione pubblicata da Nuovo che ha parlato anche dei presunti dissapori tra la Lecciso e Yari Carrisi.

Al Bano e Loredana Lecciso potrebbero sposarsi nel 2021. Questa è la nuova indiscrezione riguardante il cantante di Cellino San Marco e la sua compagna, pubblicata dal settimanale Nuovo.

Ma c'è di più.

Il settimanale Nuovo, infatti, ha aggiunto un altro particolare riguardante, nella fattispecie, uno dei figli che Al Bano ha avuto da Romina Power. Stiamo parlando di Yari Carrisi.

Secondo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, infatti, Yari Carrisi sarebbe tutt'altro che favorevole a queste seconde nozze del padre ma ne parleremo dopo...

Al Bano e Loredana Lecciso, quindi, sarebbero ad un passo dal coronare una storia d'amore che ha attraversato molteplici periodi di crisi, culminati in alcuni casi anche con una separazione, ma che va avanti da più di vent'anni.

Conosciutisi verso la fine degli anni '90, Al Bano e Loredana Lecciso sono andati a convivere nel 2001 e hanno avuto due figli: Jasmine, nata nel 2001, che ha appena dato il via ad una carriera da cantante, e Albano Jr., nato un anno dopo.

Durante il periodo della quarantena dovuta alla pandemia di COVID-19 nel nostro paese, Al Bano ha confermato di essere tornato insieme a Loredana Lecciso al settimanale DiPiù. Al settimanale DiPiù Tv, invece, anche la Lecciso ha sottoscritto le parole di Al Bano, confermando il riavvicinamento e definendo il cantante come "l'unico uomo della sua vita".

Tornando ai presunti dissapori tra Yari Carrisi e Loredana Lecciso, una discussione scatenatasi per molteplici motivi avrebbe addirittura portato il secondogenito di Al Bano e Romina Power a lasciare Cellino San Marco per andare a trovare la madre in Croazia.