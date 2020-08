Andrea Denver in compagnia dell'ex fidanzata di Fred de Palma (FOTO)

Di Marco Salaris venerdì 21 agosto 2020

L'ex gieffino dimentica Anna Wolf con la sexy Influencer da 2.5 milioni di followers su Instagram? Lo scatto dell'incontro.

Andrea Denver potrebbe esser pronto a voltare pagina nella sua vita sentimentale. A testimoniarlo sarebbe una foto pubblicata dal sito Il Vicolo delle news sotto segnalazione di una lettrice che durante lo scorso weekend ha pizzicato l'ex gieffino in un locale del Lago di Garda in compagnia di un volto già conosciuto al web, si tratta dell'influencer Valentina Fradegrada.

Per chi non sapesse di chi si sta parlando basti pensare che la ragazza è una fashion blogger che su Instagram è seguita da un totale che sfiora i 2 milioni e mezzo di followers su Instagram e da poco ha pubblicato anche un suo brano intitolato Sicaria. In passato è stata fidanzata con il celebre cantante Fred de Palma e con un altro influencer, Jay Alvarrez (seguito da 6,3 milioni di followers su IG).

Ricordiamo che Andrea Denver arriva da una rottura, quella con Anna Wolf. La "grande prova" della quale parlava in un'intervista a Il vicolo delle news lo scorso luglio stava nel superare il periodo di lontananza scaturito dal lockdown che non ha potuto riavvicinarli.

Ora il bel modello pare sia pronto per affrontare una nuova storia d'amore, magari con la conturbante Valentina?