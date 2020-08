Jessica Mazzoli: "Morgan? Vite diverse ma a livello caratteriale siamo molto simili"

Di Sebastiano Cascone venerdì 21 agosto 2020

I rapporti altalenanti tra Jessica Mazzoli ed il suo ex Morgan

In una lunga intervista a 'Novella 2000', in edicola questa settimana, Jessica Mazzoli è tornata a parlare della sua storia d'amore con Morgan, padre di sua figlia Lara:

"Grazie al Cielo però non sono annegata. Quando mi chiedono cosa è andato storto non so rispondere. È brutto alle volte non avere risposte. Questo porta a non farsi più domande. L’indifferenza è una brutta bestia. So solo che c’è stato un amore vero, grande, che ha portato alla nascita di una bambina meravigliosa. Non rinnego il mio percorso anche se dal punto di vista lavorativo in parte mi ha sfavorito".

La cantante sarda, per la prima volta, ha rivelato cosa l'ha spinta ad innamorarsi dell'ex leader dei Bluvertigo durante la sua partecipazione ad 'X Factor':

"Abbiamo vite diverse però a livello caratteriale siamo molto simili".

Dopo liti, incomprensioni, riavvicinamenti, silenzi, la giovane cantautrice ha svelato come sono i rapporti oggi con il papà della figlioletta:

"Magnitudo più bassa di quella che immaginavo. Alla fine, trema trema, ma la Terra non si spezza mai. E la Terra sono io. Certo, stargli dietro per ricordargli i suoi doveri paterni è un lavoro. Avrei faticato meno a sostituire Ercole nelle sue fatiche".