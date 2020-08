Paola Perego, il figlio negativo al Covid-19. I risultati della fidanzata

Di Marcello Filograsso giovedì 20 agosto 2020

Il ragazzo era reduce da un'esperienza come deejay in Toscana e Sardegna

Negli ultimi giorni aveva tenuto banco la storia di Riccardo Carnevale, figlio 24enne della conduttrice televisiva Paola Perego, che di rientro da un'esperienza in Toscana e Sardegna come deejay ha dovuto aspettare diversi giorni per effettuare il tampone per il coronavirus.

Il ragazzo ha dovuto sottoporsi al tampone in quanto aveva lavorato al Country Club sull'Argentario e poi alla Capannuccia di Ansidonia. Era risultato invece positivo il musicista Lorenzo Palazzi, che aveva condiviso con il figlio della Perego le due serate.

Carnevale ha scritto su Instagram:



“Lo comunico perché mi sento in dovere di tranquillizzare tutte le persone che sono state a contatto con me e la mia fidanzata nei giorni scorsi. Il primo tampone è risultato negativo per entrambi”.

Riccardo Carnevale è figlio di Paola Perego e del primo marito Andrea Carnevale, ex calciatore. I due si conobbero negli anni Ottanta e hanno avuto due figli, Riccardo e Giulia. Nel 1997 ha ottenuto il divorzio, mentre nel 2011 ha sposato il compagno e agente Lucio Presta.

Foto: account Instagram Paola Perego