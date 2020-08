Crisi Cecilia Rodriguez - Ignazio Moser: nuovi retroscena

Di Marco Salaris mercoledì 19 agosto 2020

'Dietro le quinte' nella rottura della coppia: l'incontro con Anna Safroncik, la lontananza dai Rodriguez e quella battuta di Andrea Damante...

La famiglia Rodriguez sotto l'aspetto sentimentale sembra non stia passando uno dei migliori periodi. A quasi tre anni dall'inizio della relazione ecco la prima vera crisi 'di peso' fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ormai sotto gli occhi di tutti.

Dal settimanale Chi giungono novità succose raccontate da Gabriele Parpiglia: si parte da un presupposto, Cecilia e Ignazio non si sentono più. La scelta sarebbe arrivata dalla sorella di Belen che, in questo modo, ha voluto tagliare fuori il ragazzo già protagonista di uno degli ultimi gossip che lo vedrebbero vicino all'attrice Anna Safroncik.

Come starebbero le cose? Tutto è cominciato da una conoscenza, quella tra il figlio del celebre ciclista Francesco Moser e Flavio Briatore, in Sardegna. Ogni mattina i due sono andati a passeggiare insieme, ne nasce dunque un'amicizia che porta Ignazio al Billionaire sotto invito dell'imprenditore. Una sera Moser si ritrova la Safroncik ad un tavolo, i due parlano e il tutto avviene davanti agli occhi dei presenti.

Anche Tommaso Cicchinelli, fidanzato dell'attrice, è tra gli invitati. Lui e la sua Anna tornano a casa insieme e la situazione sembra finire così, in realtà il giornalista aggiunge un altro particolare avvenuto il giorno dopo l'incontro:



Sul cellulare di chi scrive - riferisce - arriva una telefonata di Briatore che, essendosi trovato al tavolo con i due interessati e non volendo alimentare gossip su amici personali, spiega la situazione nel dettaglio

In queste ore stanno circolando anche foto e video che ritraggono Ignazio Moser in compagnia di Andrea Damante insieme in una discoteca di San Teodoro (fino a qualche giorno fa il DJ veronese ha lavorato in discoteca per i suoi set). Il Dama avrebbe presentato l'ex gieffino "a tutte le single di San Teodoro", un indizio che porta solo ad una soluzione: Moser e la Rodriguez si sarebbero lasciati.

Ignazio è partito per lavoro a Lisbona e sembra non voler riallacciare i rapporti con i Rodriguez che, intanto, trascorrono il loro tempo in famiglia.