Temptation Island 2020, Valeria e Ciavy di nuovo insieme: la foto

Di Marcello Filograsso mercoledì 19 agosto 2020

Con uno scatto i due protagonisti del docu-reality di Canale 5 hanno sancito la ripresa della loro relazione

"Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano". Si potrebbe usare questa frase di Amici mai di Antonello Venditti per descrivere la ripresa della relazione tra Valeria Liberati e Ciavy, due dei protagonisti di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 che è andato in onda quest'anno in via straordinaria coinvolgendo coppie famose e coppie non famose.

I due personaggi del programma condotto da Filippo Bisciglia erano tornati insieme da pochi giorni e ad annunciarlo di recente era stata proprio la ragazza sul suo Instagram attraverso alcune Stories, spiegando di aver capito gli errori commessi e che erano pronti a ricominciare.

Ma ecco cosa ha scritto di nuovo Valeria, ufficializzando il ritorno di fiamma:



“L’unica cosa certa era,che lui era tornato e che lei avrebbe voluto non se ne andasse più”

Ci siamo guardati un ultima volta e ci siamo promessi con quegli occhi di riprovarci senza nessuna remora.. sarà tutto più nuovo e vissuto con più consapevolezza. Non sappiamo dove ci porterà questo nuovo viaggio..ma so che partiremo mano nella mano!"

Il loro percorso nel programma era stato molto complesso, in quanto lui era stato accusato di averla tradita più volte, mentre lei era stata imputata dal fidanzato di essersi avvicinata troppo al tentatore Alessandro Basciano.

Foto: account Instagram Valeria Liberati