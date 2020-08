Eleonora D'Urso è incinta, il messaggio d'affetto del marito su Instagram: "Dammi un bacio..."

Di Ivan Buratti lunedì 17 agosto 2020

L'attrice, sorella della conduttrice Barbara D'Urso, è al sesto mese di gravidanza. Sarà una bambina e si chiamerà Sofia

Arriva un fiocco rosa in casa D'Urso. Non stiamo parlando della conduttrice Barbara, ma della sorella minore Eleonora, che aspetta la sua prima bambina. Carmelita si appresta a diventare così zia di Sofia, nome scelto dalla sorella insieme al compagno Michele Ormo, con cui è sposata da quattro anni.



Ad annunciare la gravidanza è stata la stessa Eleonora D'Urso, che di mestiere fa l'attrice, che su Instagram ha condiviso quattro giorni fa una foto col pancione. "A quanto pare scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto, laureanda panzuta!", ha scritto come didascalia del post, in cui appare riccissima e sorridente, con un vestito rosso che lascia vedere le curve della maternità. La D'Urso è al sesto mese di gravidanza, il che fa presupporre che il parto dovrebbe essere intorno al mese di novembre.

Il compagno Michele Olmo, musicista, che per primo aveva rivelato sui social la gravidanza della moglie, ha dedicato nelle scorse ore un messaggio di affetto alla D'Urso. In vacanza a Limone Piemonte, i due sono apparsi sorridenti su Instagram, felici per il miracolo della natura che fra poche settimane entrerà a far parte ufficialmente delle loro vite. "Ramm' nu vasiell, che ce sta na surpresiell", ha scritto Olmo sotto la foto, ovvero:



Dammi un piccolo bacio, che ci sta una piccola sorpresa!

Come avrà reagito la cognata Barbara D'Urso di fronte a questo ritratto famigliare? Siamo sicuri che la Dottoressa Giò non vede l'ora di tenere fra le braccia la piccola nipotina Sofia!