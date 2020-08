Carolina Stramare provata dalla quarantena: "Ho perso 8 chili, ora mi devo rimettere in forma"

Di Claudia Cabrini lunedì 17 agosto 2020

La Miss Italia avrebbe perso ben 8 chili in quarantena, ma starebbe già lavorando sodo per rimettersi in forma e ricominciare a vivere con serenità.

Un periodo certamente complicato quello vissuto negli ultimi mesi non solo da tutti noi, ma anche dalla Miss Italia Carolina Stramare, che come ha raccontato in una lunga intervista al settimanale DiPiù ha sofferto molto durante l'ultimo periodo di lock-down, soffrendo anche di ansia e di attacchi di panico.

La Miss Italia ha raccontato di essere rimasta veramente molto terrorizzata dal Coronavirus e da tutte le conseguenze che questo ha portato. Al momento sarebbe anche sottopeso; in quarantena avrebbe smesso di mangiare, e i fan avrebbero anche incominciato a preoccuparsi per lei:



"Ero terrorizzata per i miei nonni che vivono a Vigevano, a pochi metri da casa mia. Praticamente li ho chiusi in casa e ho smesso di fare loro visita. Ma facevo io la spesa e gliela lasciavo fuori dal portone. Pensi che lo stress era talmente tanto che sono arrivata a perdere ben otto chili. Stando a casa mangiavo più sano e facevo anche molta ginnastica. Ma la preoccupazione di quei giorni si è fatta sentire. E ora che quel brutto periodo sembra lontano, ho ripreso pure qualche chilo perduto".

avrebbe dunque perso ben 8 chili, moltissimi su di un fisico già super in forma come il suo. Ora però starebbe ricominciando a vivere tranquillamente la sua quotidianità, e a riprendere il giusto peso per tornare in forma smagliante. Nei mesi scorsi, a Carolina erano stati attribuiti diversi flirt, con Eros Ramazzotti prima e con Mattia Marciano poi. Al momento, sappiamo solo che Carolina stia trascorrendo la sua estate in compagnia del papà, che vive a Sanremo. La mamma, invece, è scomparsa qualche anno fa.