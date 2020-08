Francesco Sole e Giulia Cavaglià: amore finito. L'addio è definitivo

Di Claudia Cabrini lunedì 17 agosto 2020

Amore arrivato al capolinea per Francesco Sole e Giulia Cavaglià. Le voci circolavano ormai da settimane.

Arrivata al capolinea anche la storia d'amore tra Francesco Sole e Giulia Cavaglià, nonostante la notizia sembra fosse ormai nota (ma non confermata) da giorni. I due giovani sarebbero quindi scoppiati da settimane, ma soltanto poche ore fa sarebbe arrivata la prova ufficiale. Se infatti in Instagram i fan già sospettavano qualcosa, sembrerebbe ora chiaro a tutti che tra Francesco e Giulia l'intensa sia assolutamente finita.

Secondo Gossipetv infatti, i due giovani al momento sarebbero molto distanti tra loro - non solo geograficamente, ma anche dal punto di vista dei sentimenti e non solo. Sempre secondo il quotidiano web, inoltre, tra Francesco e Giulia le cose non si sarebbero concluse in modo pacifico e tranquillo. Sole e Cavaglià al momento non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, e anche per questo ci si chiede di fatto cosa sia realmente accaduto tra i due e dove stia al momento al verità.

Soltanto qualche giorno fa, proprio su Instagram si accennava al fatto che il post lock-down avesse fatto stragi di cuori. Oltre a Stefano e Belen, la quarantena ha fatto scoppiare anche Giulia De Lellis e Andrea Damante, che proprio durante il lock-down si erano ritrovati, e forse al momento ha messo in crisi anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Insomma, un periodo non facile per molte coppie, che tuttavia ci auguriamo che in futuro ritrovino la loro serenità. Accadrà anche per Francesco e Giulia o tra i due è finita per sempre?