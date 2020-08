Andrea Damante e Giulia De Lellis: la causa della rottura è la madre di lui?

Di Fabio Morasca lunedì 17 agosto 2020

La causa della rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, secondo Vanity Fair.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, poco tempo fa, hanno confermato ufficialmente la loro crisi.

Il dj veronese e la social influencer romana, che si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, erano tornati insieme dopo circa un anno e mezzo, concedendo una seconda possibilità alla loro storia d'amore. Dopo pochi mesi, però, com'è già noto, tra i due, è esplosa una nuova crisi che ha gettato i fan nello sconforto.

La dichiarazione, concessa al settimanale Chi, con la quale l'ex tronista ha confermato la separazione è stata semplice e non troppo esplicativa:

Mettiamola così, abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno, abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose. Poi vedremo.

Vanity Fair ha avanzato un'ipotesi per quanto riguarda il motivo che avrebbe spinto Andrea Damante e Giulia De Lellis a separarsi nuovamente.

Dietro la nuova rottura, infatti, potrebbe esserci la madre di Damante.

Come sappiamo, durante il periodo in cui Andrea e Giulia sono stati separati, la social influencer ha pubblicato un libro che ha destato molto scalpore e che ha venduto un'infinità di copie. Il titolo, emblematico, è superfluo ricordarlo: Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!. Il libro è stato scritto in collaborazione con la blogger Stella Pulpo.

Stando a Vanity Fair, la madre di Andrea Damante non avrebbe perdonato, alla fidanzata del figlio, la pubblicazione di quel libro che, come sappiamo, racconta nei dettagli, i tradimenti di Andrea Damante ai tempi della sua storia d'amore con la De Lellis.

Il motivo della crisi, quindi, stando a Vanity Fair, sarebbe "l'impossibilità di compiacere le famiglie di origine".