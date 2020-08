Daniela Martani senza mascherina sul traghetto, Selvaggia Lucarelli: "Che poraccia!" (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 17 agosto 2020

L'opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello si scontra con gli addetti. La giornalista e giudice di Ballando con le stelle riprende la clip e attacca.

Da ieri sera Daniela Martani è nuovamente balzata alle cronache oltre che nei trending topic di Twitter. I social sono letteralmente impazziti per una clip in cui l'ex concorrente del Grande Fratello riprende una scena in cui sale sul traghetto che collega La Maddalena a Palau senza la mascherina di protezione.

Lo staff responsabile (della compagnia Delcomar) la redarguisce, intima di chiamare le forze dell'ordine ma lei impassibile ritiene che, essendo in macchina da sola, non c'è obbligo di indossarla. Documenta il tutto e lo pubblica sui social denunciando quello che - a suo parere - è un errore. Scrive:



La compagnia di navigazione Delcomar ha cercato di impedirmi di salire a bordo della nave perché mi sono ribellata alla richiesta di indossare la mascherina nella mia macchina per mostrare il biglietto.

Ne nasce un diverbio tra l'opinionista e gli addetti della compagnia, un fatto che ha pure arrecato un danno al servizio tanto da rallentare le operazioni di imbarco e, quindi, lasciando tardare la partenza del traghetto di diversi minuti. Il video dell'accaduto è stato ripreso da Selvaggia Lucarelli che ha attaccato la Martani:





Decine di persone costrette ad attendere in fila o dentro al traghetto da La Maddalena perchè Daniela Martani non vuole indossare la mascherina. E il povero equipaggio costretto a chiamare le forze dell’ordine. Che poraccia. E che brutta estate. pic.twitter.com/7Hf3aQe9OK

— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 16, 2020

Non è tutto. Alla già infuocata polemica che vi stiamo raccontando, se ne aggiunge un'altra nei confronti delle ultime misure prese dal governo. L'ex pasionaria è in totale disaccordo con l'obbligo di tenere la mascherina tra le 18 e le 6 del mattino. Da qui rilancia provocatoriamente una proposta al Ministro della Salute, Roberto Speranza:



Dopo la mascherina obbligatoria in macchina a nostra insaputa, ora arriva la mascherina obbligatoria ad orari prestabiliti. È una presa in giro. Adesso esigo il divieto di fumo all’aperto per tutelare la mia salute.

Insomma, Daniela Martani fa sul serio! Per di più, in risposta alla miriade di critiche rivolte sul web, replica a chiare lettere: "Siete un popolo di lobomotizzati, vi meritate Chiara Ferragni e Giulia De Lellis. Quanto successo è gravissimo per i nostri diritti costituzionali e per la nostra libertà personale".