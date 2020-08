Uomini e Donne, Sara e Sonny pronti a convivere

Di Claudia Cabrini lunedì 17 agosto 2020

La coppia sarebbe pronta ad andare a convivere, di modo da azzerare le distanze che spesse volte rende tutto più complicato

Una storia che prosegue a gonfie vele quella tra i due ex Uomini e Donne Sara Shaimi e Sonny Di Meo. I due ragazzi, che si sono rispettivamente scelti soltanto qualche mese fa, a maggio, proprio all'interno del programma di Canale 5, ora sarebbero addirittura pronti alla convivenza. 29 anni lei, l'hostess lo ha anche annunciato pubblicamente sul settimanale patinato Di Più. Stanca della distanza che da troppo tempo li dividerebbe e che complicherebbe l'organizzazione della loro quotidianità, Sara avrebbe così chiesto "per favore" a Sonny di prendere casa insieme:



"Sono pochi mesi che stiamo insieme ma vivendo così lontani è difficile conoscerci bene, poi abbiamo tutti e due quasi trent'anni e non è più tempo per fare i fidanzatini che si vedono nei fine settimana. Mi piacerebbe vivere con te un rapporto più stabile, condividere la quotidianità insieme, cosa che, come ben sai, non ho mai fatto con nessuno, perché ho sempre vissuto da sola".

E quando il settimanale le chiede di cosa stia veramente provando in questo momento per Sonny, Sara Shaimi risponde: "Lui è stata una vera sorpresa per me. La convivenza potrebbe sembrare una scelta troppo azzardata ma io ho bisogno di te". Non ci resta che scoprire come proseguiranno effettivamente le cose tra i due.