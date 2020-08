Gianluca Grignani commenta i pettegolezzi sulla presunta crisi coniugale: "Partiranno querele"

Di Ivan Buratti lunedì 10 agosto 2020

Il cantautore milanese rompe il silenzio sui rumor degli scorsi giorni sulla fine della storia con Francesca dall'Olio

Gianluca Grignani in crisi con la moglie Francesca dall'Olio? Nel corso delle settimane passate, in molti hanno messo in giro la voce secondo cui, dopo 17 anni insieme, il cantautore e la compagna avrebbero messo un punto alla loro relazione. A distanza di qualche giorno, tuttavia, Gianluca Grignani ha voluto rompere il silenzio ed esporsi sui social per chiarire la situazione.

Con un lungo messaggio su Instagram, a corredo di una foto in cui appare sorridente ed occhialuto, l'artista 48enne ha spazzato via ogni pettegolezzo in merito alla crisi coniugale, aggiungendo di aver intrapreso un'azione legale per fermare la macchina:



In merito a quanto venuto fuori dal web, sino ad oggi, non mi sono volontariamente esposto sui miei social per smentire quanto emerso sino ad ora anche perché comprenderete che sono immerso nel lavoro e, soprattutto, interessato a gestire al meglio la mia situazione personale perché sono un padre. Ho demandato tutto ai miei avvocati che stanno procedendo a depositare le relative querele! Vi abbraccio forte, ci sentiamo e ci vediamo prestissimo. Gian

Padre di quattro figli, il cantautore ha scelto così di tutelarsi legalmente e anche sui social, chiudendosi nella sua riservatezza, in attesa di pubblicazione di tanta buona nuova musica.