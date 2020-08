Valentina Dallari ricoverata in ospedale

Di Claudia Cabrini sabato 8 agosto 2020

La ex tronista sarebbe svenuta a seguito di un attacco di panico, sbattendo la testa contro un tavolo.

Uno spavento grande per i suoi famigliari ma anche per i suoi fan quello causato dalla ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari, che soltanto qualche ora fa ha spiegato sul suo profilo Instagram ufficiale di essere ricoverata in ospedale. La giovane, infatti, avrebbe sofferto di un improvviso attacco di panico che le avrebbe fatto perdere i sensi. Purtroppo, in quel preciso istante Valentina si sarebbe trovata proprio al fianco di un tavolo da giardino. Svenendo, ci sarebbe finita contro sbattendo la testa. Anche per questo, Valentina è quindi stata trasportata in ospedale per accertamenti a seguito della caduta.

Fortunatamente, ora sappiamo che non si sia trattato di nulla di grave. La deejay infatti è stata dimessa soltanto qualche ora dopo - anche se i segni della caduta sarebbero ancora ben visibili sul suo volto. Come la stessa Valentina ha mostrato su Instagram, le sarebbe cresciuto un bel bernoccolo in fronte, a ricordo della disavventura vissuta soltanto qualche ora prima.

Valentina, anche ex fidanzata del cantante Junior Cally, si trovava in villeggiatura. Poi, l'improvviso mancamento e la caduta. La ex di Uomini e Donne ha così fotografato il suo braccio con tanto di bracciale di riconoscimento, in ospedale, e ha aggiunto:



"Praticamente mi sono svegliata e ho letto una cosa che mi ha emozionato molto. Mi è venuto un attacco di panico e, a quanto pare, sono svenuta tirando una testata pazzesca per terra contro al tavolo da giardino. Mi sono risvegliata in giardino, a terra, senza sapere perché e come, e quindi niente. Fatto controllo, tutto okay. Ho un bel bernoccolo che sfoggerò con stile. P.S: dopo questa testata spero di non diventare normale."

Scopriamo dunque che sia una "cosa che mi ha emozionato molto" ad aver scatenato la reazione di Valentina. Cosa avrà letto la giovane bolognese? Cosa le avrà scatenato l'attacco di panico? Per fortuna però tutto è bene quel che finisce bene, e anche la caduta non le ha causato danni gravi.