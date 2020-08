Gianluca De Matteis, chi è l'aspirante tronista di Uomini e Donne (Video)

Gianluca De Matteis è uno dei tre aspiranti tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 una volta terminata la pausa estiva.

Nella prossima edizione di Uomini e Donne, infatti, ci saranno solo due troni per tre aspiranti tronisti. Gianluca De Matteis si sta giocando le proprie chance insieme a Davide Donadei e a Davide Blanda. Da oggi, è possibile dare il voto al proprio aspirante tronista preferito sul sito Witty Tv.

Gianluca è un ragazzo di 30 anni che lavora come fisioterapista.

Tra i suoi numerosi hobby, troviamo i seguenti: fare sport, giocare a calcio, praticare surf, recitare, andare in moto e viaggiare.

Ecco le sue dichiarazioni a riguardo nel provino caricato sul sito Witty Tv:

In moto, vivi l'asfalto in maniera totalmente differente. I paesaggi che vedi hanno degli odori e dei colori diversi. Vivo molto intensamente il silenzio che sento quando vado in moto. Penso tanto, rifletto, ragiono su di me... Viaggio molto: zaino in spalla, prendo e parto, solo andata. E' così che capitano le occasioni più strane e divertenti ma anche quelle più vere e autentiche. Frequento solo posti "poveri": è così che ho imparato a sorridere nelle difficoltà. Ho visto posti dove persone non hanno niente e sorridono sempre.