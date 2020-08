Uomini e donne, Nicola Vivarelli sostituisce Gemma con una giovane mora? L'indiscrezione su Instagram

Di Ivan Buratti martedì 4 agosto 2020

Stando ad alcune indiscrezioni, Sirius sarebbe stato avvistato insieme ad un'altra donna: è finita con Gemma?

Uomini e donne, manca circa un mese al ritorno in onda del dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. L'estate, tuttavia, non cessa di far parlare i cronisti che seguono il gossip dei protagonisti della trasmissione. A finire sotto il loro mirino, questa volta, è il bel Nicola Vivarelli, il Sirius che ha stregato Gemma Galgani durante e dopo la quarantena. I due starebbero continuando la loro conoscenza, stando alle notizie ufficiali, ma qualche voce li vedrebbe in crisi negli ultimi tempi. I pettegolezzi sarebbero ora confermati da un presunto avvestimento di Sirius in compagnia di un'altra donna.

Non ci sono foto né video, ma stando a quanto riportato dal presentatore Amedeo Venza, Nicola Vivarelli avrebbe già puntato gli occhi su un'altra dama, pronta a rubare il posto di Gemma. Ecco le dichiarazioni di Amedeo Venza, pubblicate sul proprio profilo Instagram:



Scoop! Sirius alias Nicola alias nipotino di Gemma, ha dimenticato la dama ed è spesso in giro con una nuova donna accanto. Più convincente e più vicina per i suoi canoni estetici e anagrafici. La mora in questione avrebbe meno di 30 anni e l’altro giorno erano insieme in un bar all’aperto… attendiamo la paparazzata. Da un eccesso all’altro!

Se le indiscrezioni fossero corrette, Nicola Vivarelli avrebbe deciso di sostituire Gemma con una donna molto diversa, sia per colori che per età. Che reazione potrà avere avuto alla notizia la dama torinese? E se la donna in questione fosse solo un'amica o una parente di Sirius? Lo scopriremo molto presto!