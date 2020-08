Rocco Casalino con Gabriele Rossi: foto

Di Massimo Galanto martedì 4 agosto 2020

Il portavoce del Presidente del Consiglio Conte e l'attore fotografati insieme per le strade di Roma.

Sul numero di Chi, in edicola da domani, mercoledì 5 agosto 2020, saranno proposte le immagini esclusive della serata tra Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e l'attore Gabriele Rossi.

Stando a quanto scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, dopo una cena a due, Rocco e Gabriele si sono concessi una passeggiata tra le strade di Roma.

Casalino, che prese parte alla primissima edizione del Grande Fratello, è reduce dalla fine della storia d'amore con il cubano Josè Carlos Alvarez, recentemente finito al centro delle polemiche politiche in quanto segnalato all’Ufficio antiriciclaggio della Banca d’Italia dalla banca presso cui ha aperto il conto corrente, mentre Rossi, classificatosi secondo nel primo Grande Fratello Vip (vinse Alessia Macari), è stato in passato chiacchierato per l'amicizia con il collega Gabriel Garko.

Quella tra Rocco e Gabriele è stata un'uscita in amicizia o c'è qualcosa di più che sta nascendo tra i due? Nelle prossime settimane potranno arrivare risposte in questo senso e - chissà, magari - anche chiarimenti dai diretti interessati.