Josè Alvarez: chi è l'ex fidanzato di Rocco Casalino

Di Marcello Filograsso martedì 28 luglio 2020

Rocco Casalino è diventato famoso nel 2000 per essere stato uno dei dieci concorrenti della prima edizione del Grande Fratello italiano, il reality show ideato dall'olandese Jon De Mol. Qualche anno più tardi è diventato giornalista, per poi ritrovarlo nel 2018 addirittura come portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Per quanto riguarda la vita privata, Rocco Casalino è stato fidanzato con il cubano Josè Carlo Alvarez Aguila, che si ritrova nel luglio 2020 al centro di uno scandalo denunciato dal quotidiano La Verità, diretto dal giornalista Maurizio Belpietro.

I fatti sono questi: Alvarez nel 2017 lavora come vicedirettore per la sede romana di Temakinho, per poi lasciare per conflitti con la direzione. Tempo dopo decide di aprirsi una società, la Riomaki srl, insieme al compagno Rocco, ma la burocrazia blocca tutto.

Durante il lockdown invece Alvarez si mette a fare trading online, ma perde tantissimi soldi (Casalino dirà che è ludopatico e che "si è giocato 18mila euro in due mesi"), ma a destare i sospetti dell'Antiriciclaggio ci pensano i movimenti per 150 mila euro sul conto corrente intestato ad Alvarez, nonostante prendesse il sussidio di disoccupazione e alcuni aiuti dal compagno.

Foto: account Instagram Rocco Casalino