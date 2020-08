Gianni Sperti cambia look e si fa biondo, la foto Instagram: "Ogni tanto devo cambiare"

Di Ivan Buratti lunedì 3 agosto 2020

Il ballerino ed opinionista tv si decolora, mostrandosi al pubblico con un'immagine inedita: ecco il risultato

Cambiare fa bene al corpo e allo spirito, ma al look? È quello che in tanti si stanno chiedendo sui social di fronte all'ultima trasformazione di Gianni Sperti, volto amato del pomeriggio di Canale 5, ballerino ed opinionista di Uomini e donne. In attesa di ritornare in onda al fianco di Tina Cipollari e Tinì Cansino, Gianni Sperti ha deciso di rivoluzionare la propria immagine e di mostrarsi al pubblico con un nuovo colore di capelli. Decolorato il ciuffo e la frangia mora, oggi Gianni Sperti sfoggia una chioma color biondo platino.

Dopo avergli visto la barba crescere, finito spesso nel mirino dei commentatori gossip per alcuni (presunti, sia chiaro) piccoli interventi estetici, oggi Gianni Sperti si sente sicuro e libero con questa nuova acconciatura inedita. L'opinionista ha condiviso una foto del nuovo look sul suo profilo Instagram, che vanta oltre un milione di seguaci, seguita da una lunga didascalia: