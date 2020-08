Giulia de Lellis e Andrea Damante: è di nuovo crisi?

Di Marco Salaris lunedì 3 agosto 2020

L'indiscrezione, quell'anello di fidanzamento scomparso e gli indizi dal web...

Ci risiamo, forse. Pochi mesi fa anche nelle pagine di gossipblog abbiamo raccontato il ritorno di fiamma tra Giulia de Lellis e Andrea Damante. Fra indizi e indiscrezioni, il lockdown aveva riavvicinato la coppia e i fan della coppia sono andati in delirio non appena la notizia ha fatto il giro del web.

I due si sono mostrati affiatati, uniti nuovamente da un sentimento forte che probabilmente non si è mai affievolito nonostante Giulia abbia avuto, di mezzo, una storia con il campione di motociclismo Andrea Iannone e un flirt con il cantante Irama, mentre Damante venne pizzicato in buona compagnia più volte.

Arriviamo al presente: l'influencer arriva da giornate movimentate, recentemente ha dovuto rallentare i numerosi lavori in corso per correre dalla nonna che purtroppo non è goduta di buona salute, subito dopo anche la febbre ha messo i bastoni tra le ruote ma prontamente Giulia si è ripresa per rimettersi in moto, nonostante qualche giorno di pausa forzata dai social per problemi con il suo telefono (come da lei dichiarato su Instagram).

Dal sito News UeD arrivano indiscrezioni che non preludono a nulla di positivo per Giulia e Andrea. Nel frattempo Andrea si è spostato in Calabria dove, da alcune foto, al suo dito stranamente non compare più l'anello di fidanzamento: che fine ha fatto?

Ad avvalorare l'ipotesi di una possibile crisi di ritorno fra i Damellis sono alcune segnalazioni giunte a Deianira Marzano ed Amedeo Venza. In particolare quest'ultimo, come riportato dal sito Biccy, avrebbe dichiarato sulle sue stories:



Dico pubblicamente che mi stanno arrivando un sacco di messaggi e non ci sto capendo niente. Io l’altra sera ho mandato un messaggio ad una persona per chiedere com’era la situazione tra i due e ieri mattina mi ha risposto che era tutto ok. Da stamani mi stanno arrivando diversi voci che forse c’è una probabile crisi tra i due, può essere una crisi passeggera come capita a diverse coppie quindi per quello magari non ne stanno parlando… vedremo. Questo so e questo vi dico. Se ci saranno novità, con molta educazione e onestà io ve lo dirò.

Nessuna smentita né conferma da parte di Andrea e Giulia. Il mistero inizia ad infittirsi...