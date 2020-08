Alan Palmieri: altezza, moglie, Instagram, età

Di Marcello Filograsso lunedì 3 agosto 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Alan Palmieri

Alan Palmieri è uno speaker radiofonico nato l'11 febbraio 1975 in Svizzera ma da anni pugliese che è diventato popolare per il pubblico televisivo come conduttore di Battiti Live al fianco di Elisabetta Gregoraci.

Il percorso professionale di Alan Palmieri prende le mosse dalla radio: l'uomo è infatti una voce di Rtl 102.5 e Radio 105, in quanto il suo sogno è sempre stato quello di specializzarsi in musica dance elettronica per conto di una emittente radio nazionale.

Dopo aver lasciato Rtl 102.5 approda a Radio Norba, emittente legata al gruppo Telenorba, ovvero una delle più seguite televisioni locali che ha comunque coinvolto professionalità di livello come Rita Dalla Chiesa, Michele Cucuzza e Monica Setta nel suo palinsesto televisivo.

Dal 2018 conduce Battiti Live al fianco di Elisabetta Gregoraci, trasmesso su Italia1. Si tratta di uno storico appuntamento di Telenorba con cantanti della scena musicale italiana e internazionale che fanno tappa in Puglia. Solo da un paio d'anni tuttavia l'evento viene mandato in onda su un network nazionale.

Per quanto riguarda la vita privata si sa molto poco: sappiamo solo che Alan è sposato con Caterina e da qualche tempo è diventato genitore.

Foto: account Instagram Alan Palmieri