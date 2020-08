La madre di Belen Rodriguez si sfoga su Instagram: "Basta con questo 'amore mio!'"

Di Marco Salaris sabato 1 agosto 2020

Veronica Cozzani contro Stefano de Martino? La verità sul misterioso messaggio.

Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez, torna a far parlare. Il motivo è presto spiegato, basta guardare il suo profilo Instagram per notare un post al vetriolo nella quale la donna se la prende con qualcuno che le ha riservato un'amara delusione.

"Quelle persone che non ti cercano, sono quelle a cui non manchi" si apre il messaggio "e coloro a cui non manchi, sono quelli che non ti vogliono bene". Il post continua così:



La vita decide chi entra nella tua vita, ma decidi tu chi rimane. La verità fa male una sola volta e la bugia fa male per sempre. Ecco perché devi valorizzare chi ti valorizza, e non trattare come priorità chi ti tratta come un'opzione.

Veronica rimarca con una didascalia piuttosto chiare: "E' così! Manca poco ai 60 anni! Basta con questo amore mio... amore mio un ca**o". Sui social naturalmente è scoppiata la curiosità: a chi potrebbe essere indirizzato il messaggio con tanto di like di Belen?.

C'è chi ha pensato fosse rivolto all'ex della showgirl, Stefano de Martino, ma la donna nei commenti ha sottolineato che tutto è dovuto a una sua situazione personale. A questo punto l'attenzione si è spostata su Gustavo, suo marito. Veronica però ha tenuto a specificare che la sua intenzione non era quella di mandare un messaggio ad una persona specifica, ma semplicemente una riflessione: "A me dà fastidio la gente che mi dice 'amore' o 'Amore mio' perché non è vero" risponde ad un utente, chiudendo la questione.