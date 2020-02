Veronica Cozzani: chi è, altezza, Instagram, mamma, marito

Di Massimo Galanto sabato 29 febbraio 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Veronica Cozzani

Veronica Cozzani è 'famosa' in Italia in quanto è la mamma di Belen Rodriguez, della sorella Cecilia e del fratello Jeremias.

Classe 1963, la Cozzani è nata a Buenos Aires, in Argentina, ma vive ormai da alcuni anni in Italia. È sposata con il signor Gustavo. Da giovane ha avuto ambizioni da modella, ma ha poi lungamente lavorato come insegnante di sostegno.

Grazie alle informazioni diffuse via social o attraverso interviste pubbliche, sappiamo che il rapporto tra la signora Cozzani e i figli è molto solido. A gennaio 2020, non a caso, ha trascorso alcuni giorni di vacanza insieme alla figlia Cecilia e al fidanzato di lei, Ignazio Moser, in Argentina.

La Cozzani ha origini italiane, essendo figlia di due immigrati che hanno lasciato La Spezia per cercare fortuna in Argentina.

Su Instagram il suo account (@veronicacozzani) è seguito da oltre 187 mila utenti. La sua altezza? Non è nota, ma sicuramente supera i 160 centimetri. Tra le sue passioni la moda e... il nipotino Santiago, nato dal matrimonio tra la figlia Belen e il ballerino e conduttore Stefano De Martino.