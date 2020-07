Elodie presto mamma? "Non ho spirito materno". Su Marracash: "Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi"

Di Ivan Buratti venerdì 31 luglio 2020

Elodie, voce della stagione estiva 2020, si confessa a cuore aperto in un'intervista a Il Messaggero

Questa è l'estate di Elodie. Con il singolo Guaranà e la collaborazione con Takagi e Ketra in Ciclone, la cantante è la voce della stagione e ai vertici delle classifiche musicali. Forte del suo successo in radio e sulle piattaforme di streaming, Elodie è stata raggiunta dai microfoni de Il Messaggero per un'intervista a cuore aperto, in cui l'artista ha rivelato di essere felice del rilancio ottenuto nella scorsa edizione del Festival di Sanremo, a cui ha partecipato col brano Andromeda.

Un'Elodie nuova quella che si è presentata negli ultimi mesi davanti al pubblico, distante dall'immagine proposta ad Amici di Maria De Filippi. "Quella di Amici non era la vera Elodie, cresciuta ascoltando il rap e scappata di casa a 18 anni mantenendosi come cubista", ha rivelato al quotidiano romano, a cui ha confessato anche alcuni lati inediti della sua vita privata. "Non ho uno spirito materno", ha detto, sostenendo che raggiunta la soglia dei trent'anni non pensa ad avere figli. A fianco a lei, ormai da diversi mesi, il rapper Marracash, con cui la scorsa estate ha registrato uno dei brani della stagione, Margarita. Come vanno le cose tra di loro? La quarantena ha permesso alla coppia di comprendere alcune dinamiche della loro vita insieme:



Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi. E lui è come me. Finito il lockdown ho fatto le valigie.

Elodie ha fatto intendere che preferisce godere dell'unione con il collega senza correre coi tempi, vivendo la relazione ancora da fidanzati e non da conviventi. Anche Marracash, dal canto suo, sembra essere d'accordo con la decisione. Saranno volate scintille durante la reclusione forzata nella casa del rapper?