Selvaggia Lucarelli, la romantica dedica social del compagno Lorenzo Biagiarelli per il compleanno

Di Ivan Buratti venerdì 31 luglio 2020

Lo chef regala un lungo post Instagram alla compagna giornalista, che ieri ha compiuto 46 anni

Selvaggia Lucarelli ha compiuto ieri 46 anni. La giornalista e giudice del talent show Ballando con le stelle, ora in forze a Ogni Mattina su TV8, ha ricevuto in occasione del compleanno un regalo speciale da parte del compagno Lorenzo Biagarelli.



Il social chef ha infatti dedicato alla compagna Selvaggia Lucarelli un post su Instagram, una foto di coppia accompagnata da una lunga didascalia, scattata durante uno dei loro ultimi viaggi. È tradizione dei due, infatti, partire per il mondo in occasione del compleanno della giornalista: nel 2016 in Myanmar, nel 2017 in India, poi il Perù e la Cina.

"In un certo senso la ricorrenza, seppur festeggiata a dovere, restava un po’ come in sospeso, come una palla alzata da schiacciare solo ad atterraggio avvenuto", ha ricordato Lorenzo Biagiarelli, che tuttavia quest'anno ha avuto modo di festeggiare in maggior tranquillità il compleanno della fidanzata, nella pace e serenità di una casa vacanze in Puglia. La festa, sempre stata sinonimo di partenza, per gli squilibri da pandemia è quest'anno arrivo:



Per amarci non abbiamo bisogno di strade scoscese, bestie sconosciute e sobborghi misteriosi, non ci servono traversate dell’oceano o voli in mongolfiera, ma solo un letto, sempre lo stesso, su cui appoggiare la testa tenendoci per mano. Perciò tanti auguri amore mio, siamo arrivati.

Tantissimi hanno apprezzato il messaggio che lo chef ha dedicato alla sua compagna, che in appena 19 ore ha ottenuto quasi 10.000 like. Tanti auguri, anche se in ritardo!