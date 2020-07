Fabio Fulco: "L'incontro con Veronica Papa? Un dono"

Di Sebastiano Cascone venerdì 31 luglio 2020

La frecciatina di Fabio Fulco all'ex fidanzata Cristina Chiabotto

Intervistato dal settimanale 'Intimità', in edicola questa settimana, Fabio Fulco, ha raccontato aspetti inediti dell'addio con la storica fidanzata Cristina Chiabotto che, oggi, è felicemente sposata con Marco Roscio:

"Sono stato ferito non tanto dalla persona in sé quanto dalla delusione per l’infrangersi del mio progetto di vita e soprattutto dal modo in cui questo è accaduto. Le storie possono finire, succede e non sta certo a me giudicare, ma a fare la differenza sono sempre i modi in cui si parla e si agisce, modi che dovrebbero sempre dimostrare il rispetto per le altre persone coinvolte. E nel mio caso, invece, si sono sbagliati proprio quelli. Ma ora, con il senno di poi, comincio a pensare che forse era quello il prezzo da pagare per prepararmi a ricevere ciò che ho oggi".

Dopo qualche tempo, l'attore ha ritrovato l'amore accanto a Veronica Papa, più giovane di 25 anni, con cui sta pensando di convolare a giuste nozze e mettere su famiglia con l'arrivo della cicogna:

"L’incontro con Veronica è stato un dono: ci siamo conosciuti un anno fa tramite amici comuni durante una situazione di lavoro, ho cominciato a corteggiarla e piano piano ci siamo avvicinati, fino a ritrovarci dove siamo ora. E finalmente sto tornando ad accarezzare il mio sogno di sempre di costruire una famiglia. Veronica è giovane, ha la metà dei miei anni, ma come me vorrebbe dei figli"