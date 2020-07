Uomini e donne, Riccardo Guarneri: "Non parlo di Ida, vorrei solo silenzio e pace"

Di Massimo Galanto venerdì 31 luglio 2020

Lei di recente aveva confermato la fine della storia d'amore, lui oggi preferisce non commentare

"Non ho voluto e non voglio rilasciare interviste, né prima né dopo le dichiarazioni di Ida. Vorrei solo silenzio e pace. E stare con la mia famiglia". Così Riccardo Guarnieri ha risposto a chi, sul magazine ufficiale di Uomini e donne, gli ha chiesto di commentare la notizia, ormai certa, della rottura con Ida Platano.

Il cavaliere del trono over è tornato in queste ore su Instagram ma sembra aver scelto la strada del silenzio per quanto concerne la tormentata storia d'amore con Ida, che si sarebbe chiusa con la fine del lockdown.

Secondo quanto scrive il magazine del programma di Canale 5, la relazione tra i due sarebbe terminata senza un motivo reale, ma solo per un intorpidimento dei rispettivi sentimenti. Ida alcuni giorni fa aveva spiegato così la situazione: