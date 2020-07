Temptation Island Oggi, Anna Boschetti e Andrea Battistelli: "Siamo andati a vivere insieme..." (Video)

Nell'ultima puntata di Temptation Island, Anna Boschetti e Andrea Battistelli sono stati intervistati da Filippo Bisciglia un mese dopo la loro avventura nel resort del docu-reality prodotto da Maria De Filippi.

Andrea ha esordito, dichiarando di aver vissuto un'esperienza emotivamente pesante ma necessaria:

Tornare a casa, per me, è stato pesante. Ci ho messo un po' a riprendermi. Non ho avuto un percorso facile anche se mi ha aiutato, a livello personale e a livello sentimentale. E' stata positiva come cosa. Di me, ho capito quello che valgo. Oggi, nella mia classifica, al primo posto non c'è nessuno. Sono tutti al primo posto, con le idee chiare insieme.