Aurora Ramazzotti: "Il mio fidanzato Goffredo mi supporta sempre"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 luglio 2020

La coraggiosa scelta di Aurora Ramazzotti di mostrarsi sui social senza filtri

Aurora Ramazzotti, intervistata dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha spiegato la scelta, di quasi sette giorni fa, di pubblicare, sui propri social, uno scatto (senza filtri) mostrando tutte le imperfezioni del viso. La sua coraggiosa scelta è stata seguita anche da altre colleghe che, su Instagram, si sono mostrate al naturale:

"Fermo restando che so di essere fortunatissima, per me la questione al tempo era riuscire a guardarmi allo specchio non attraverso gli occhi degli altri. Che poi come mi guardano gli altri per l’acne può non interessarmi più di tanto, però, per esempio, il giudizio riguardo il mio peso mi ha ferito, mi ha fatto molto male. Io ho sempre avuto il confronto con una mamma bellissima e certo, questo mi ha messo in difficoltà: non perché lei fosse bellissima, ma perché le persone continuavano a puntualizzare che io non lo ero"

La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha subito, sulla propria pelle, i giudizi feroci da parte degli altri che le hanno fatto pesare il confronto con la mamma:

"Ho sempre usato i filtri e mi sono sempre tolta qualche imperfezione: vorrei non farlo più perché poi si innesca un meccanismo che può diventare distruttivo"

Il fidanzato, Goffredo Cerza, è stata una delle persone che l'ha aiutata a credere in se stessa e nella propria bellezza:

"Devo ringraziarlo per la persona che mi aiutato a tirare fuori da me. Goffredo è dolce e mi supporta sempre: sono stata fortunata perché è anche il mio amico più caro ed è con me sempre. E mi sprona a essere la versione migliore di me, perché è quella di cui si è innamorato. E vuole che tutti la vedano".