Stefania Pezzopane si è laureata in Scienze Politiche: gli auguri del fidanzato Simone Coccia Colaiuta

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 luglio 2020

L'Onorevole Stefania Pezzopane riceve gli auguri del fidanzato Simone Coccia Colaiuta per la laurea in Scienze Politiche

Nelle scorse ore, l'Onorevole Stefania Pezzopane ha condiviso uno scatto molto importante per la sua carriera politica. Si è laureata, infatti, in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Teramo con il punteggio di 110 e lode. La parlamentare ha condiviso con i propri followers su Instagram la gioia per il traguardo raggiunto:

"MI SONO LAUREATA CON 110 E LODE. Una grandissima emozione. Sono stata appena proclamata Dottore in Scienze Politche. Oggi per me è una giornata importante. E voglio condividerla con tutte e tutti voi. Grazie al relatore della tesi Chiar. mo Prof Romano Orru’ -della Facoltà di Scienze Politiche dell’Universita’ degli Studi di Teramo - ed a tutta la Commissione. La mia tesi: “Governabilità e rappresentatività. Il dilemma delle formule elettorali” #110elode #scienzepolitiche #laureata".

Anche il fidanzato Simone Coccia Colaiuta, in questo prestigioso conseguimento, ha voluto far sentire tutto il proprio affetto e stima alla compagna:

"GRANDISSIMO TRAGUARDO PER LA MIA STEFY CHE SI È LAUREATA CON 110 E LODE. È stata appena proclamata Dottore in Scienze Politche. Facoltà di Scienze Politiche dell’Universita’ degli Studi di Teramo. La tesi: “Governabilità e rappresentatività. Il dilemma delle formule elettorali”. ORGOGLIOSO DI TE"

Auguri.