Temptation Island Vip 2020, nel cast Jeremias o Cecilia Rodriguez?

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 luglio 2020

Jeremias Rodriguez e/o la sorella Cecilia in lizza per Temtpation Island Vip 2020?

Nel corso della quinta puntata di 'Temptation Island Vip', in onda, ieri sera, Giuseppe Candela di 'Dagospia' e 'IlFattoquotidiano.it', ha lanciato una bomba che riguarda la prossima edizione di 'Temtpation Island Vip', in partenza, a settembre, su Canale 5, con Alessia Marcuzzi. Cecilia Rodriguez (con Ignazio Moser) o Jeremias (con la nuova compagna Deborah Togni) potrebbero affrontare il viaggio dei sentimenti di Canale 5.

Portiamoci avanti per settembre: Marcuzzi conduttrice, Jeremias o Cecilia Rodriguez concorrenti. #TemptationIsland — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 28, 2020

Si tratterebbe dell'ennesima esperienza in un reality per entrambi. Cecilia, nel 2015, ha preso parte alla decima edizione dell'Isola dei Famosi, condotta proprio dalla Marcuzzi. Due anni dopo, è una delle concorrenti della seconda stagione del 'Grande Fratello Vip'. In diretta tv, la modella argentina molla su due piedi l'allora fidanzato Francesco Monte e si fidanza con l'attuale compagno.

Jeremias, invece, nello stesso anno, entra a far parte, con la sorella minore, del reality affidato allora ad Ilary Blasi. Nel 2019, è un naufrago dell'Isola dei Famosi. Trova l'amore con Soleil Sorgè ma la storia dura poco più di un anno.