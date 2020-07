Temptation Island 7, Anna Boschetti e Andrea Battistelli usciti assieme dal programma? L'indizio

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 luglio 2020

La prova che Anna Boschetti e Andrea Battistelli sono usciti assieme da Temptation Island 7

Nelle cinque puntate di 'Temptation Island 7', Anna Boschetti ha messo in atto una vera e propria strategia per convincere il fidanzato Andrea Battistelli a sposarla e a mettere su famiglia con l'arrivo della cicogna. Durante i 21 giorni di isolamento nel villaggio delle fidanzate, la donna si è avvicinata al single Carlo suscitando la gelosia del giovane consorte. Domani, giovedì 30 luglio 2020, andranno in onda gli ultimi falò di confronto e la reunion finale ad un mese dal termine delle registrazioni.

Come sarà finita tra Anna ed Andrea? Il Vicolodellenews, nelle scorse ore, ha indagato, scoprendo che la 37enne, su Instagram, ha messo un cuoricino (volutamente o per sbaglio) ad una fanpage dedicata al ristoratore romano. Che sia questa la prova definitiva che i due siano usciti assieme dal viaggio dei sentimenti di Canale 5?

Anna, ieri sera, sui social, è stata bersagliata di critiche da parte del popolo del web. Anche Cristina Plevani, ex vincitrice del 'Grande Fratello' ha fatto sentire la propria voce:

Che brutta donna #Anna

Egoista in cerca di soldi

#TemptationIsland — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) July 28, 2020

Anche Karina Cascella, su Instagram, ha attaccato la concorrente perché non ha nascosto la volontà di farsi regalare dal compagno, la fedina di fidanzamento, preludio al matrimonio: "Si perché una Fedina di brillanti quindi un bene materiale, è più importante del fatto che un uomo ti aiuti in tutto, specie con le tue bambine!? Ma questa qui è un mostro. Ma come parla? Ma cosa dice? Ma menomale che il padre gli sta dietro! Lo faresti a pezzi!"