Temptation Island 7, Pietro Delle Piane criticato da Karina Cascella e Cristina Plevani

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 luglio 2020

Ieri sera, nel corso della prima parte del falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane a 'Temtpation Island 7', il popolo del web si è letteralmente scatenato con commenti di ogni tipo. In partcolare, Karina Cascella, sul proprio account Instagram, ha criticato fortemente il comportamento dell'attore durante i 21 giorni nel villaggio dei fidanzati:

"Hai frantumato i c*****ni con la storia del figlio! Sei talmente piccolo come essere umano che dovresti davvero sparire dalla tv. Le persone non meritano di ascoltare ciò che dici. Sei un co****ne. Sei un cesso a pedali! Ma questo qui davvero pensa che le donne cadano ai suoi piedi? Poraccio che pena che mi fa. Deve solo sperare di non incontrarmi mai in alcuna trasmissione televisiva, perché gliela faccio passare io la voglia di parlare così".

Anche Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del 'Grande Fratello', ha sonoramente condannato l'atteggiamento del fidanzato della Elia. Durante una puntata di 'Live non è la d'Urso, la bagnina di Iseo ha confessato di aver avuto una breve corrispondenza di messaggi su Facebook con Pietro: "Ad ogni ‘io te magno’ gli darei uno schiaffone... Solo tu esci come un co…… perchè hai mostrato di esserlo... Tornatene da sola piuttosto che avere una persona simile al tuo fianco. Stare solo non è da deboli, è avere i co****ni".

No no, solo tu esci come un coglione perché hai mostrato di esserlo #Pietrodellepiane #TemptationIsland — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) July 28, 2020

Ad ogni "io te magno" gli darei uno schiaffone. #TemptationIsland — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) July 28, 2020

#AntonellaElia a 56 anni tornatene da sola, piuttosto di avere un pezzo di merda così accanto. Stare sole non è da deboli, è avere i coglioni. #TemptationIsland — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) July 28, 2020