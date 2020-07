Temptation Island 7, Antonella Elia a Pietro Delle Piane: "Ti sei comportato malissimo. Non mi fido di te" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 luglio 2020

Il falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island 7

Dopo 21 giorni di isolamento, Antonella Elia rivede il fidanzato Pietro Delle Piane al falò di confronto finale di 'Temptation Island'. Ma la reazione della showgirl è tutt'altro che gioviale (Qui, il video):

Elia: "Ti sei comportato malissimo. Hai detto delle cose imperdonabili. Ti sei trasformato in qualcosa che non conosco. Hai esagerato sotto ogni punto di vista. A me nemmeno va di guardarti in faccia. Sei un mostro, dovresti vergognarti. Fai paura. Si è visto benissimo quello che sei. Se ne sono accorti tutti".

I due fidanzati riguardano, attentamente, le immagini della Elia durante il periodo di isolamento:

Delle Piane: "Se tu stai benissimo. Che cosa vuoi da me?! Non voglio parlare del tuo ex. Non voglio che lui entri nella mia vita. Sei libera di sentirlo, andare a cena con lui. Stai togliendo a me la mia privacy. Inevitabilmente ne devo parlare. Qui non stiamo parlando di gelosia, ma qui è una questione di rispetto, educazione e mancanza di tatto nei miei confronti. Non è normale che il tuo ex abbia le chiavi di casa dove convivi con il tuo fidanzato. Sei una simpatica burlona di corte"

Elia: "E tu sei un gran cafone, maleducato. Le cose che mi hai detto non te le perdonerò mai nemmeno se passassero vent'anni [...] Sono molto meglio le tue ex. Ricontattale tanto sono comunque presenti nella tua vita. Io speravo uscissi, da qui, fidanzato. Fai schifo"

E sulla proposta di matrimonio dopo l'uscita dalla casa del 'Grande Fratello Vip'...:

Delle Piane: "Ti ho chiesto di sposarmi perché non ho mai amato un'altra donna come te".

Elia: "Ho fatto delle cose che ti hanno fatto arrabbiare, ho giocato, ho scherzato. Non ho fatto niente di grave. Era ironia. Troglodita e selvaggio è un complimento. Di cosa voleva che parlassi? Del problema reale che abbiamo. Essendo sola, una poveraccia, Fabiano è l'unica persona. Tra noi ci sono stati litigi. Le chiavi di casa le terrà a vita. Fabiano è l'unica persona di cui mi fido. Di te non mi fido Pietro".

La coppia passa, poi, in rassegna i video dell'attore nel villaggio dei fidanzati (Qui, il video).

Delle Piane: "Tu mi hai perso per il culo dalla prima sera. Ma non ti vergogni? Non ti incazzare se dico che la notte piangi. Io volevo stare tranquillo. Mi hai costretto a fare questo. Non esco da qui con le orecchie basse. Se non mi volevi sposare perché mi hai detto di sì [...] Io sono un uomo, non uno dei pupazzetti che hai avuto tu. Io mi devo difendere".

Elia: "Sei un grande signore... sei un grande stronzo, stronzo, stronzo col botto. La casa di riposo la prenoto già".

Ed, infine, i due commentano le clip in cui Pietro dichiara di aver baciato una tentatrice:

Delle Piane: "Potrebbe essere mia nipote".

Elia: "Non mi toccare schifoso. Non sto scherzando affatto"

Nella finalissima di giovedì 30 luglio 2020, vedremo la seconda parte del confronto. Come andrà a finire?!

"Se tu non mi volevi sposare perché mi hai detto di sì?" #TemptationIsland pic.twitter.com/7vWPCACTWd — Temptation Island (@TemptationITA) July 28, 2020

Antonella e Pietro riusciranno a capirsi e a trovare un punto d'incontro? #TemptationIsland pic.twitter.com/lbHNKfuqiU — Temptation Island (@TemptationITA) July 28, 2020

Il confronto fra Antonella e Pietro continua e si fa sempre più acceso! Come finirà la loro avventura a #TemptationIsland? pic.twitter.com/b5U6PG2sol — Temptation Island (@TemptationITA) July 28, 2020