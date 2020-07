Paola Di Benedetto e Federico Rossi: disavventura in aeroporto nel giorno del loro secondo anniversario

Di Fabio Morasca martedì 28 luglio 2020

Paola Di Benedetto e Fede hanno festeggiato il loro anniversario in modo insolito...

Piccola disavventura per Paola Di Benedetto e Federico Rossi, nel giorno del loro secondo anniversario di fidanzamento.

La modella vicentina, ex Madre Natura di Ciao Darwin e vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, e il cantante modenese sarebbero dovuti partire per Santorini, in Grecia, ma un inconveniente dell'ultimo momento ha fatto saltare il viaggio.

Per la precisione, la coppia ha proceduto con ben due tentativi di prendere l'aereo per la Grecia ma due giorni fa, il primo volo era stato cancellato.

Il motivo per il quale anche il secondo tentativo non è andato a buon fine, l'ha spiegato direttamente Paola Di Benedetto attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram:

Riassumendo: due giorni fa volo cancellato per Santorini, lo rifacciamo e questa mattina ora 5.30 in aeroporto non ci fanno partire perché mancava qualche "documentazione".

Conclusione: siamo a sfondarci di cibo nel nostro ristorante preferito a Modena. Distrutti, ma felici.

Federico Rossi ha commentato il post con questa battuta:

Anniversario sfortunato, anno fortunato.

Anche il cantante modenese del duo Benji & Fede ha condiviso un post per festeggiare l'anniversario di fidanzamento. Il post è il seguente:

2 anni di noi. Potrei scriverci un libro su questi due ragazzi... Ma per ora mi limito a viverli, con sempre più curiosità e desiderio.

Anche in questo caso, il post è stato commentato dall'altra "metà". Ecco il commento della Di Benedetto: