Giulia Salemi replica alla fidanzata di Francesco Monte (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 luglio 2020

Nello scontro social tra Tommaso Zorzi ed Isabella De Candia, in queste ore, ci è finita (forse involontariamente) anche Giulia Salemi (ex del tronista di 'Uomini e Donne'). Ma andiamo con ordine. La modella, nella querelle con l'ex protagonista di 'Riccanza', ha fatto riferimento, nel suo post di risposta, al cioccolato, inserito nel libro della Salemi ('Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato').

"Normalmente la gente che non si stima o ammira dovrebbe non attirare interesse e attenzione, invece ti vedo sempre sul pezzo. Se sei sotto shock ti consiglio di stenderti per terra per farti coprire per evitare dispersioni di calorie. E magari solleva anche le gambe per favorire l’afflusso di sangue al cuore e al cervello. Il cioccolato non credo funzioni in questo caso".

Qualcuno ci ha letto una velata frecciatina nei confronti dell'influencer italo - persiana che ha deciso, in maniera sibillina, di replicare al polverone sollevato nelle ultime ore:

"Comunque ragazzi adoro essere messa in mezzo in situazioni, commenti e contesti di persone che non mi interessano, non mi riguardano ma soprattutto non ci entro una beata mi****a. P.s: Ami il cioccolato è sempre la soluzione".