Ignazio Moser: vacanze al mare con Nicolò Brigante, l'ex della sua vecchia fiamma Virginia Stablum

Di Ivan Buratti lunedì 27 luglio 2020

Ignazio Moser trascorre alcune giorni di relax nelle Eolie, così come Nicolò Brigante, l'ex della sua ex Virginia Stablum

Relax al mare per Ignazio Moser. Il ciclista e concorrente del Grande Fratello Vip è balzato alle cronache estive per la sua vacanza in compagnia di un volto noto ai telespettatori di Canale 5 e agli amanti del gossip. Parliamo di Nicolò Brigante, ex di una delle storiche compagne dell'attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez, ovvero Virginia Stablum.

Corteggiatrice di Nicolò Brigante a Uomini e donne, Virginia Stablum ha coltivato una storia d'amore prima di essere scelta dal tronista, a cui è stata legata sentimentalmente per pochissimo tempo. I due si sono mollati presto, e in contemporanea ecco l'amicizia fra Ignazio e Nicolò, che hanno deciso di trascorrere una vacanza insieme nel corso dell'estate 2020. Insieme a loro, ça va sans dire, anche Cecilia Rodriguez.

Il gruppo ha scelto l'Italia per trascorrere le vacanze di fine luglio, per la precisione la Sicilia e le isole mozzafiato dell'arcipelago delle Eolie. Negli ultimi post caricati sui propri profili Instagram, Ignazio Moser appare a piedi nudi, con un paio di pantaloni bianchi e senza maglietta, statuario su un barca a largo dell'isola di Panarea; Nicolò Brigante, invece, ha condiviso uno scatto in cui si mostra abbronzatissimo e muscolosissimo nell'area dell'Isola di Vulcano.