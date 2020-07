Temptation Island 7 anticipazioni quinta puntata: duro colpo per Antonella Elia (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 luglio 2020

Antonella Elia pronta ad un falò di confronto anticipato con il fidanzato Pietro Delle Piane?

Domani, 28 luglio 2020, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata di 'Temptation Island'. La coppia Antonella Elia - Pietro Delle Piane è al termine del viaggio dei sentimenti. L'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip', durante l'ultimo falò, visionerà nuove sconvolgenti immagini che potranno segnare definitivamente la storia con il compagno.



L'ex naufraga viene immediatamente consolata da Manila Nazzaro che, in più occasione, ha mostrato la propria vicinanza affettiva. La scorsa settimana, la Elia ha manifestato la volontà di proseguire l'avventura nel programma per l'intera durata (21 giorni) per capire chiaramente gli intenti del fidanzato.

Dopo il bacio con la single Beatrice De Masi, Antonella, fortemente delusa dal comportamento di Pietro, ha manifestato l'intenzione di lasciarlo su due piedi durante il falò di confronto. Anticiperà tutto dopo i nuovi clamorosi filmati mostratele da Filippo Bisciglia durante l'ultimo falò?