Elena Santarelli: "Bernardo Corradi è il papà che desideravo per i miei figli"

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 luglio 2020

Elena Santarelli mamma orgogliosa di Giacomo e moglie devota di Bernardo Corradi

Nelle scorse ore, Elena Santarelli ha postato, sul proprio account Instagram, una foto del figlio Giacomo, al mare, intento a sferrare un calcio al pallone contro il padre, Bernardo Corradi, nell'inedita veste di portiere. La showgirl ha correlato il toccante scatto con una didascalia molto emotiva:

Intervistato, lo scorso maggio, da 'Casa Sky Sport', l'ex calciatore ha parlato, per la prima, della malattia del figlioletto che, con molte difficoltà, ha vinto la battaglia contro un brutto male:

"Veder star male un figlio è una cosa che un padre non potrà mai accettare. Molta forza nell'affrontare quella situazione l’ho ricevuta da mia moglie, Elena. Quando vivi determinate cose la forza devi prenderla per istinto di sopravvivenza. Nostro figlio ha tracciato la linea guida per tutta la famiglia".